Rai, Paragone: "Via canone e tetto pubblicitario"

Gianluigi Paragone, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Vigilanza Rai, in una nota ha annunciato il disegno di legge relativo non solo all'abolizione del canone di abbonamento, ma anche l'eliminazione del tetto pubblicitario: " In attesa di fare una vera e propria riforma della Rai e del mercato pubblicitario, a partire dagli OTT, vogliamo aiutare le famiglie italiane abolendo il canone. Ovviamente, questo comporta l'inevitabile scelta di eliminare anche il tetto pubblicitario dando il via a una vera e propria concorrenza, che oggi non c'è, tra il servizio pubblico, Mediaset, La7 e tutti gli attori privati del mercato radiotelevisivo. Questo è lo spirito del disegno di legge che ho presentato in Senato ".

L'affondo del M5S

Proprio nella giornata di ieri il vicepremier pentastellato Luigi Di Maio aveva dichiarato, a margine dell’inaugurazione del nuovo Hub Logistico di Poste Italiane a Bologna, di aver trovato " una soluzione che ci consenta di ridurre il canone Rai senza danneggiare la qualità del servizio pubblico, che comunque deve migliorare ".