Reddito di cittadinanza, allargata la platea: "Ora è più accessibile"

Il decreto Crescita da poco approvato dal Senato prevede un nuovo sistema di calcolo dell'Isee, comportando così un allargamento della platea dei potenziali beneficiari del Reddito di cittadinanza: per poter chiedere l'indicatore corrente sarà sufficiente il fatto di aver perso il lavoro nei 18 mesi precedenti. Un'ulteriore novità riguarda l'introduzione della doppia opzione di calcolo: in base alla convenienza si potrà scegliere se prendere in considerazione i patrimoni e i redditi del secondo anno precedente o del primo.

Ad annunciarlo è stato Luigi Di Maio sulla propria pagina Facebook, premettendo che " alcuni disoccupati si erano ritrovati nell'impossibilità di accedere alla misura perché il loro Isee risultava superiore al limite di 9.360 euro. Questo succedeva poiché il calcolo dell'Isee è effettuato sui redditi percepiti negli anni precedenti, ma alcuni in questi mesi avevano segnalato di aver perso il lavoro nel 2018. Quindi abbiamo rivisto le cose. "

Il nuovo sistema di calcolo