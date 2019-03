Reddito di cittadinanza parte già con problemi d'accesso. Di Maio: "È rivoluzione"

È stato attivato sul sito del governo il link per accedere alla pagina dedicata al reddito di cittadinanza. Come preannunciato, è necessaria un'identità digitale (Spid) per richiedere i moduli, ma per il momento funziona solo con le credenziali di Poste e Tim. Tutte le altre opzioni di Spid danno "errore". Dopo le difficoltà iniziali, sul sito dedicato al reddito di cittadinanza adesso l'accesso con Spid, l'identità digitale, funziona con tutti i gestori. Inizialmente si riusciva a entrare solo con Poste e Tim, mentre ora l'accesso è regolare. Per chi non ha la Spid, il sito permette di scaricare e stampare i moduli per poi compilarli e presentarli al Caf o all'ufficio postale.

Intanto, Di Maio gongola. "Manteniamo una promessa, lo Stato finalmente si occupa degli invisibili, di persone meravigliose ma sfortunate. È una rivoluzione e come abbiamo mantenuto questa promessa, manterremo tutte le altre", ha detto il vicepremier a Rtl 102.5.