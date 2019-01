Reddito di cittadinanza sempre più flop: da 6,1 a 5,9 miliardi

Ancora meno soldi per il reddito di cittadinanza. E adesso uno dei pilastri del programma di governo del Movimento 5 Stelle subisce un nuovo pesante colpo. La somma stanziata per il 2019 ammonta a 5 miliardi 974 milioni di euro. A prevederlo, è l'ultima bozza del decreto che disciplina reddito di cittadinanza e di inclusione. Una diminuzione sensibile rispetto a quanto previsto nella prima bozza, che invece aveva definito una quota di 6,1 miliardi di euro.

Per il 2020, la somma scende ulteriormente da 7,75 miliardi a 7 miliardi 751 milioni. Per il 2021, invece, si passa da 8 miliardi a 7 miliardi 818 milioni; infine per il 2022 da 7,84 miliardi a 7 miliardi 663 milioni.