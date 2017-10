Regionarie M5S, Roberta Lombardi candidata nel Lazio

Il Movimento 5 stelle ha scelto il candidato alla Regione Lazio. È la deputata Roberta Lombardi.

Le votazioni per la scelta del candidato alla Regione Lazio sono avvenute sul sito del Movimento 5 stelle e ad ottenere il maggior numero di preferenze è la deputata Roberta Lombardi. La grillina ha ottenuto 2.952 preferenze. Dietro di lei Davide Barillari con 2.605 voti e Valentina Corrado con 954. "Vorrei ringraziare Beppe, Gianroberto e Davide. Grazie a Davide noi abbiamo chi si cura degli strumenti per la democrazia diretta. Noi continueremo ad andare avanti con umiltà". Così la neo candidata alla presidenza della Regione Lazio per il M5S sul palco di Marino, in provincia di Roma, che continua: "Ci aspetta una battaglia importante, alla nostra portata per prendere la Regione. Abbiamo una pesantissima eredità dei partiti, la pessima amministrazione di Zingaretti e il lascito disastroso del centrodestra di Polverini e Storace". La candidata è stata accolta dagli abbracci dei cinquestelle nel backstage dell'evento. Tra le persone accorse a congratularsi e ad abbracciarla, anche il marito.