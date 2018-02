Reinhold Messner sulla Boschi: "Il suo tedesco è da terza elementare"

Reinhold Messner ha già professato in più occasioni il proprio entusiasmo per la candidatura in Alto Adige dell'ex ministro per le Riforme Maria Elena Boschi.

Eppure questa ammirazione non gli ha impedito di smascherare l'esponente Pd in quello che è uno dei punti deboli per la corsa bolzanina della Boschi al Parlamento: la conoscenza del tedesco, lingua fondamentale per il collegio dove è candidata. Secondo il celebre alpinista, intervenuto in proposito a Un giorno da pecora su Radio Rai, il tedesco della Boschi è "da terza elementare".

"La Boschi è all'inizio dei suoi studi - spiega Messner ai microfoni della radio pubblica - deve imparare lentamente a parlarlo e a capire meglio la nostra cultura. Sono cinque anni che lavora in Parlamento anche per la nostra autonomia." E quindi ha aggiunto: "Una ragazzina di terza elementare, se madrelingua, sa il tedesco meglio di lei".

La scelta di fare correre a Bolzano l'attuale sottosegretario alla presidenza del Consiglio ha sollevato sin da subito più di una polemica: in molti hanno sospettato una candidatura "paracadutata" in un collegio meno ostile di altri, sebbene fino a poche settimane fa nessuno avesse notato alcun particolare legame fra l'esponente aretina del Pd e il capoluogo altoatesino.

Appena pochi giorni fa la minoranza del Pd bolzanino ha lasciato il partito proprio in polemica con questa candidatura, giudicata estemporanea e inopportuna. Come ciliegina sulla torta, la "fuga" del sottosegretario che sabato ha disertato all'ultimo minuto diversi appuntamenti elettorali, rifugiandosi in albergo perché influenzata.