Renzi attacca ancora: "Cancellare Quota 100"

Matteo Renzi mette ancora una volta nel mirino il premier Giuseppe Conte. E di fatto la tensione nel governo continua a salire. Proprio dal raduno renziano della Leopolda rimette al centro dello scontro con palazzo Chigi Quota 100. La riforma previdenziale non è mai stata digerita dai renziani e così l'ex premier manda un messaggio chiaro: "S piegheremo perché - aggiunge Renzi - secondo noi quella misura, che investe 20 miliardi in tre anni guardando solo ai pensionandi, è ingiusta: quei soldi dovrebbero andare ai giovani, alle coppie, alle famiglie, agli stipendi e ai servizi. Per la prima volta una misura organica a favore delle famiglie: PER le famiglie (Protagoniste Eque Ricche). Noi voteremo un emendamento per cancellare Quota 100 e dare quei soldi alle famiglie e agli stipendi: vediamo che cosa faranno gli altri ".

Parole dure che di fatto riaccendono lo scontro duro nell'esecutivo. I renziani stanno preparando una vera e propria battaglia parlamentare per sabotare la riforma fortemente voluta dai giallorossi: " Noi voteremo un emendamento per cancellare Quota 100 e dare quei soldi alle famiglie e agli stipendi: vediamo che cosa faranno gli altri ". Quota 100, va detto, è stata già ritoccat dall'esecutivo che pur confermandola fino al 2021 ha dilatato i tempi per le finestre d'uscita. Ai renziani però tutto ciò non basta. Chiedono lo stop immediato all'intero piano previdenziale. Conte ha affermato che la riforma "non si tocca" e sulla stessa posizione il ministro al Lavoro, Catalfo che ha ribadito il suo ok alla riforma. Insomma a quanto pare la manovra che verrà lascerà profonde ferite nella maggioranza.