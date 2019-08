Renzi per il Conte-bis: "Salvini è quasi ko"

“Salvini ha chiesto pieni poteri ma rispetto a 15 giorni fa adesso è anche in un angolo, quasi ko” . Matteo Renzi, con un tweet, entra di nuovo a gamba tesa nelle delicatissime fasi della trattativa per un governo targato Pd-M5S.

Anche stavolta la tempistica è tutto. Un tweet che arriva, infatti, pochi minuti dopo la nuova chiusura del premier Giuseppe Conte all'ipotesi di un nuovo 'governo gialloverde'. Renzi non ribadisce platealmente la sua posizione favorevole per un Conte-bis a Palazzo Chigi, ma dalle parole sibilline che seguono è facile intuirlo. “Mi auguro che adesso prevalga la responsabilità. E che si pensi all’Italia, non all’interesse dei singoli” , aggiunge l'ex premier.

Traduciamo: 'Caro Zingaretti, guarda, lo so che preferiresti il voto e che hai posto il veto sul nome di Conte, ma il premier dimissionario è già alla seconda abiura della sua esperienza di governo gialloverde. Sii responsabile e fai cadere il tuo veto'. Questo sembra essere il senso del 'non-detto' di Matteo Renzi, dopo le parole nette e chiare usate questo pomeriggio dal presidente del Consiglio dal G7 di Biarritz. "Quella del governo giallo-verde è una stagione per me chiusa, per quanto mi riguarda", ha detto. E poi ha aggiunto: "Sono stato molto chiaro: è un'esperienza politica che non rinnego. Mi sono impegnato intensamente perché quella esperienza potesse offrire soluzioni positive per il Paese. Si è arrivati a un punto e ho spiegato come e perché si è arrivati a quel punto. È una stagione politica, per me, chiusa e non si potrà più riaprire per quanto mi riguarda".