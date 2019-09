Italia Viva inizia male: Renzi perde già consensi

La Lega ancora primo partito, Pd ed M5S calano. Ma la vera sorpresa del sondaggio condotto da Swg per il Tg di La7 di Enrico Mentana è il crollo del neonato partito di Matteo Renzi, Italia Viva.

Fondata il 18 settembre scorso, la creatura politica dell'ex presidente del Consiglio mostra già i primi segni di cedimento perdendo lo 0,5% e fermandosi al 4,9%, nonostante in Parlamento goda del sostegno di 26 deputati e 15 senatori. La Lega di Matteo Salvini invece sopra il 30%, per la precisione il 32,8% (-0,8% rispetto all'ultima rilevazione). "Alcuni punti percentuali della Lega vengono recuperati da Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, che sale del +0,6 per cento e fermandosi al 7,3 per cento", spiega Mentana. Forza Italia, invece, viene data al 5%, mentre Cambiamo! di Giovanni Toti passa dal 2% all'1,7%. Male anche le due forze principali che sostengono il governo 'giallorosso': Il Partito Democratico di Nicola Zingaretti resta al 19,4%, mentre il M5S cala dello 0,4% dei consensi, attestandosi al 19,6%. I Verdi non guadagno restano fermi al 2% e non guadagnano nemmeno uno 0,001% dalla manifestazione Friday for future, voluta dalla svedese Greta Thunberg in tutto il mondo e che ha avuto successo anche in Italia.Italia