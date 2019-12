Renzi gufa: "Non so se il governo tiene, tante questioni aperte"

“Ciao compagno”, ecco il saluto di Matteo Renzi all’altro Matteo, Matteo Salvini, incrociandolo in Transatlantico in Senato. Ed è tutto qui. Poche parole di un gesto affettuoso. E un grande interrogativo che tutti gli italiani si pongono: il governo reggerà?

“Il governo tiene?”, domandano i giornalisti all’ex premier e leader di Italia Viva davanti Palazzo Madama. “Non lo so. Certo, l’unica cosa che so è che ci sono tante questioni aperte. Sul Mes litigano Movimento Cinque Stelle e Partito democratico. Li lasciamo fare. Che ci avvertano quando finiscono di bisticciare. Noi in questa vicenda si capisce che non c’entriamo nulla. Poi altre questioni spinose per Conte e i suoi: prescrizione, Alitalia, l’autonomia regionale. Insomma tanti temi” , fa sapere Renzi.

E una cosa è certa. Questo governo giallorosso scricchiola fin dall’inizio. Vivacchia, inciampa, litiga, si prende per il collo della camicia. Ma poi a conti fatti le poltrone, intese come forma di potere, hanno un peso. Un collante magnetico. “Abbiamo chiesto un incontro a Conte su sette o otto temi” , continua Renzi. Conversa con i cronisti in Senato dove siede da inizio legislatura, a margine dell’informativa del premier, Giuseppe Conte, sul Mes, comunemente detto fondo salva Stati. Tra i dossier sul tavolo del confronto chiesto da Renzi, come detto, anche Alitalia, la riforma della giustizia e l’autonomia. Quest’ultima croce portata con stile dal ministro in quota dem, Francesco Boccia.

Sempre chiacchierando con i giornalisti il leader di Italia Viva commenta i fatti giudiziari che lo hanno convolto da vicino. “Incredibile. Stanotte hanno votato un emendamento anti trasparenza. Noi abbiamo votato contro, vi immaginate altrimenti cosa sarebbe successo?” . Si riferisce all’emendamento sulle fondazioni approvato stanotte in commissione alla Camera. Si parla di decreto fiscale. “Nel fine settimana ci siamo accorti di un emendamento di Nicola Stumpo e Luca Pastorino che rinviava l’entrata in vigore delle norme di trasparenza della spazza corrotti per le fondazioni. L’ho detto a Bologna e loro lo hanno ritirato. Poi stanotte è spuntato un emendamento di Mancini che diceva la stessa cosa e lo hanno votato mentre noi abbiamo votato contro. Non so se i Cinque stelle hanno sbagliato o erano consapevoli di cosa stavano votando, ma per loro è un autogol” , aggiunge.