Renzi rassicura: "Non farò cadere il governo"

Lo scontro tra Matteo Renzi e Giuseppe Conte potrebbe mettere a rischio l'esecutivo giallorosso. Ma dallo stesso ex Partito democratico è arrivata una rassicurazione in merito: " Noi non siamo contro il governo, anzi: ma siamo contro l'aumento delle tasse ". Intervistato da La Repubblica, il fondatore di Italia Viva ha detto che non vuole in alcun modo " alimentare scontri. L'importante è che tutti accettino che le proposte siano veicolate nei vertici governativi con i rappresentanti delle forze di maggioranza ".

Cuneo fiscale

L'ex presidente del Consiglio ha poi lanciato una frecciatina a Matteo Salvini: " Italia Viva studia le carte, lancia proposte, trova coperture. Propone idee insomma. Con noi si discute di tasse e asili nido, non di mojito e alleanze ".

Renzi insiste nel mettere in discussione un ritocco immediato sul cuneo fiscale per non disperdere in troppi rivoli le risorse, premettendo che non c'è ancora una piena convergenza di idee: " C'è chi vorrebbe dare un segnale (molto contenuto) subito e chi, come noi, preferirebbe concentrare tutte le risorse su uno choc all'Irpef nel 2021 ". A suo giudizio l'ideale sarebbe destinare le risorse per il 2020 " a un massiccio piano per gli asili nido e i servizi alle famiglie ".