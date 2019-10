Renzi risponde a Conte: 'Noi non contro governo ma contro aumento tasse'

"Noi non siamo contro il governo ". Così Matteo Renzi risponde al premier Giuseppe Conte (pur senza citarlo), che l'aveva invitato a fare gioco di squadra, lamentando la volontà del leader di Italia Viva a rimarcare il proprio spazio politico.

" Così non si va avanti. È inaccettabile ", aveva detto il premier Giuseppe Conte in un'intervista al Corriere della Sera. E ora, Renzi ribatte: "Italia Viva studia le carte, lancia proposte, trova coperture. Propone idee insomma. Questa è la prima novità da quando c'è Italia Viva: si discute di tasse e asili nido, non di mojito e alleanze" . Nessuna intenzione, quindi di andare contro il governo, scrive su Facebook l'ex premier, " ma noi siamo contro l'aumento delle tasse. E lo abbiamo spiegato bene ".