Revoca autostrade, Di Maio: "Benetton perderanno profitti"

Dalla legge sulla prescrizione alla “ restaurazione dietro l'angolo ” del Movimento 5 Stelle, dall'attacco a Matteo Salvini alla sferzata ai Benetton sulla concessione delle autostrade: è un Luigi Di Maio a tutto campo quello che si è mostrato su Facebook nella prima diretta del 2020.

L'attacco ai Benetton

L'affondo più duro è probabilmente quello rifilato ai Benetton. Il capo politico del M5s ha ricordato che con l'approvazione del decreto Milleproroghe inizia la procedura di ritiro delle concessioni delle autostrade: “ La retorica che si perdono i posti di lavoro è una sciocchezza. In questo modo si perdono i profitti dei Benetton ed è giusto, perché non hanno fatto quanto dovuto. Io non sono tranquillo che ci siano quei signori che non hanno mantenuto il ponte Morandi e che ora gestiscono 3mila chilometri. Bisogna riprenderci quella gestione. E poi i dipendenti verranno chiaramente impiegati ”.

Per quanto riguarda la situazione interna al M5s, Di Maio ha parlato espressamente della possibilità di mettere in atto “ una sorta di restaurazione 2.0 ” nel caso in cui il partito non dovesse restare al governo. “ Gli anni 20 sono gli anni in cui M5s deve essere determinante per le politiche pubbliche ”, ha sottolineato il leader pentastellato, che ha poi espresso la necessità di “ restare compatti ” e “ uniti ”.

Nel mirino di Di Maio ci sono anche gli ex grillini che salivano “ sul treno M5s ” poi poi cambiare casacca andando “ al gruppo Misto dicendo che c'è un problema di verticismo ” dentro il movimento. Chiaro il riferimento all'ex ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti.

Dai rimborsi dei grillini a Salvini

Sul tema dei rimborsi dei parlamentari grillini, invece, Di Maio ha ribadito che “ non è vero che solo il 12% di noi è in regola ”. Da qui l'attacco – l'ennesimo di questa diretta – ai giornali: “ C’è qualcuno che è in ritardo ma vorrei che i giornali parlino anche quando applicheremo le sanzioni. I giornali chiedano alle forze politiche tradizionali dove finiscono i soldi dei loro parlamentari ”.

Capitolo prescrizione. Di Maio ha espresso tutta la sua soddisfazione per la nuova misura: “ Il primo gennaio del 2020 è un giorno già importante perché entra finalmente in vigore la legge sulla prescrizione. Prima si perdeva tempo e si riusciva a farla franca, ora se vieni condannato in primo grado la prescrizione non esiste più, devi arrivare a sentenza ”.