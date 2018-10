Riace, Mentana: "No al bullismo di governo"

Enrico Mentana tira le orecchie al governo Conte-Salvini-Di Maio . "I tweet di esultanza e scherno per l'arresto del sindaco di Riace, da parte di ministri e leader di partito, facevano rabbrividire" , scrive in un post su Facebook, molto stringato e strutturato in tre punti.

Per il direttore del TgLa7 "la reazione agiografia, volta a esaltare l'azione del sindaco come se fosse esemplare, cozza contro elementi di fatto che si leggono nell'ordinanza", scrive al secondo punto strigliando anche le opposizioni di sinistra. Il colpo finale, però, lo riserva per l'esecutivo. Dopo aver precisato che "una seria politica dell'accoglienza non si fa con i messaggi di giubilo e di invettiva per le notizie di cronaca sugli immigrati che delinquono, ma neanche con il vagheggiamento di irrealistici borghi dell'armonia" aggiunge: "Senza metterli sullo stesso piano, ma con uguale chiarezza: no al bullismo di governo - aspettando di leggere il decreto sicurezza - e no alla fuga illusoria dalla realtà (e dalle leggi)".