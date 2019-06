Ricorso sul dl Sicurezza, l'Avvocatura: "Attacco di matrice politica"

L'Avvocatura dello Stato ha le idee chiare: " I ricorsi delle Regioni contro il dl Sicurezza hanno una matrice politica ". Come è noto il dl Salvini è stato impugnato da alcune Regioni "rosse" davanti alla Consulta. Nel dibattimento, prima della Camera di consiglio della Corte, Giuseppe Albenzio, rappresentante dell’Avvocatura dello Stato, ha difeso così il decreto immigrazione e sicurezza fortemente voluto dal Viminale. " La volontà di bloccare questa riforma ha una matrice politica, che in quanto tale comporta l’inammissibilità dei ricorsi ", ha affermato Albenzio. Poi il rappresentante dell'Avvocatura dello Stato ha aggiunto: " Che fosse urgente intervenire in materia - ha detto preliminarmente - è dimostrato dalla drammaticità del fenomeno migratorio, esploso in questi ultimi tempi, e dalla necessità di evitare possibili tragedie: lo stesso vale per le norme in tema di lotta alla mafia e per quelle a tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico ". Albenzio sottolinea la regolarità delle procedure: " Ci si è mossi nel rispetto delle normative Ue, e nella consapevolezza che per gli Stati membri non esiste un obbligo generale di accoglimento dei migranti al di fuori dei casi di tutela internazionale. Pensiamo ai migranti economici: non è umano respingere persone alla frontiera, ma non lo è nemmeno accogliere persone alle quali non si possono garantire un lavoro e condizioni di vita dignitose ".

In fase di dibattimento è inetrevnuto anche l'atro legale dell'Avvocatura dello Stato, Illia Massarelli: "L a riforma va letta alla luce della situazione emergenziale e del contenzioso statificatosi negli ultimi tre anni. L’obiettivo non è cacciare le persone o privarle dei loro diritti ma garantire effettiva tutela a chi presenta reali situazioni di vulnerabilità, sgomberando il campo da tutte le altre ". I giudici della Corte Costituzionale adesso sono in camera di Consiglio. Il verdetto è atteso per venerdi. A impugnare il provvedimento sono state 5 Regioni: Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria e Calabria.