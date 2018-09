"Rispetteremo impegni" Ma la Lega frena Tria

Il ministro Tria in missione in Cina di fatto prova a buttare acqua sul fuoco dopo l'outlook negativo dell'agenzia Fitch. Il titolare di via XX Settembre di fatto predica prudenza e prova a tranquillizzare anche Bruxelles affermando che l'Italia rispetterà i suoi impegni: "Vedo il mantenimento del rating da parte di Fitch, e il rinvio di quello di Moody’s, come una corretta sospensione di giudizio in attesa di vedere le azioni del governo. questi giudizi verranno corretti in senso positivo".

Ma a questo punto nel dibattito sulle prossime mosse dell'Italia sul fronte economico si inserisce il presidente della Commissione Bilancio, il leghista Borghi: "Non mi risulta ci siano impegni nuovi dell’Italia rispetto all’Ue, tranne quelli che devono essere contrattati: sul futuro cominceremo a discutere martedì, con la riunione della Lega. E poi vedremo il da farsi". Una vera e propria frenata da parte del Carroccio che attenderà il vertice di martedì per mettere in chiaro le prossime mosse. Sulla manovra e sugli impeegni con Bruxelles si gioca dunque l'autunno caldo del governo. E del ministro Tria...