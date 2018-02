Rivelazione dei sondaggi: "Ha paura dei migranti pure chi vota a sinistra"

I sondaggi lo dicono chiramente e i fatti di Macerata, forse, non faranno che aumentare la tendenza: per gli italiani che si preparano al voto il tema più importante è l'immigrazione. Considerato un problema più impellente rispetto alle condizioni del lavoro, alla disoccupazione o alle tasse.

Un recente studio condotto da Ixè, come riporta la Stampa, fa emergere come tra i giovani italiani tra i 18 e i 34 anni il 40% di questi chieda limiti "severi" all'immigrazione. Un dato di per sé già significativo, cui però va aggiunto anche iun 25% che non si nasconde nel volere una netta chiusura dei porti. Sommando le due percentuali, si arriva al 65% degli elettori "giovani" schierati contro le migrazioni di massa contro un misero 35% favorevole alla piena integrazione.