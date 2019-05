Roma, il flash mob FdI con i passeggini vuoti: "L'Italia ha bisogno di figli"

"Nel giorno della festa della mamma, Fratelli d'Italia ha simbolicamente circondato il Parlamento italiano di passeggini vuoti, perché l'Italia ha bisogno di figli come un essere umano ha bisogno di ossigeno". A dirlo è la leader di FdI Giorgia Meloni, a margine del flash mob organizzato dal suo partito davanti a Montecitorio dal titolo "mamme facciamogli la festa", in occasione della festa della mamma.

La Meloni poi ha aggiunto: "Due le proposte che questa mattina Fratelli d'Italia vuol lanciare: un assegno di maternità europeo, perché è l'Unione europea che deve investire in risorse per aiutare le famiglie. E chiediamo al governo italiano di non lasciare fermi sei miliardi di euro di assegni familiari e di darli alle famiglie numerose e ai lavoratori autonomi". Fratelli d'Italia ha anche esposto un grande striscione con scritto "Tutela della famiglia; reddito di maternità europeo", ovvero due delle proposte qualificanti in tema di sostegno alla natalità e tutela della maternità che il movimento guidato dalla Meloni porta avanti in Italia e che vuole portare in Europa.