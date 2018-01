Roma, un maiale tra i rifiuti in strada. Meloni: "È il fallimento del M5S"

Un maiale. In mezzo alla strada. Se ne sta tra i rifiuti. "L'immagine di Roma, Capitale d'Italia e d'Europa" , chiosa Giorgia Meloni che oggi ha postato la fotografia che sancisce l'ennesimo fallimento dell'amministrazione grillina capitanata dal sindaco Virginia Raggi. Un fallimento anche per Beppe Grillo che, il 27 dicembre 2013, condivideva una foto simile per incolpare l'ex primo cittadino Ignazio Marino. "Finalmente la Giunta ha trovato un sistema rapido, biologico, a km 0 e veloce per smaltire i rifiuti - ironizzava il comico sul suo blog - basta discariche, largo ai maiali. Che sono pure una simpatica metafora per tutti i personaggi che fino ad oggi hanno ridotto lo smaltimento rifiuti della città a livelli da quarto mondo" .

Fonti di Fratelli d'Italia hanno spiegato al Corriere della Sera che la foto condivisa oggi su Facebook dalla Meloni sarebbe stata scattata ieri in zona Romanina. Nei mesi scorsi erano già circolate sul web fotografie di cinghiali vicino a cassonetti strapieni della Capitale. Adesso tocca ai maiali. "Il fallimento dell'amministrazione Raggi - commenta la leader di FdI - è ormai ben nota a tutti, tranne che al Movimento 5 Stelle, che invece di risolvere il problema rifiuti, continua a dare la colpa alle precedenti amministrazioni" .

In campagna elettorale, il Movimento 5 Stelle aveva promesso di risolvere i disastri fatti da Marino. Nel 2013 Grillo stesso condivideva una immagine scattata alla Boccea e condivisa dal sito "Roma fa schifo". Lo aveva fatto per attaccare Marino. E, per l'occasione, aveva intitolato il post sul blog I maiali di Roma. Da allora la Capitale non è cambiata. L'emergenza rifiuti non è stata risolta. Anzi. In alcune zone è addirittura peggiorata. E i maiali continuano a grufolare intorno ai cassonetti.