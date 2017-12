Roma, la Raggi non si ricandida: spunta l'ipotesi Di Battista

Alessandro Di Battista sindaco di Roma? Possibile, visto che Virginia Raggi ha annunciato che non si ricandiderà una seconda volta anzi "già arrivare alla fine di questo mandato - ha detto - sarà un grandissimo successo".

Dopo un anno e mezzo dall'elezione a sindaco di Roma, Virginia Raggi ha dichiarato che non si darà una seconda possibilità. Il primo cittadino ha tirato in ballo la regola del doppio mandato, perno del Movimento 5 Stelle, ed ha poi aggiunto, tra l'ironico e il preoccupato, che "già arrivare alla fine di questo mandato sarà un grandissimo successo". Ed ha ragione. Perché ad oggi quel quasi settanta per cento con cui è stata eletta mesi fa sembra molto lontano. I cittadini romani non si ritengono soddisfatti del suo operato o comunque credono sia stato fatto molto meno rispetto delle aspettative iniziali.

Ma se la Raggi dirà per sempre addio al Campidoglio chi correrà per la poltrona? Il primo nome che viene in mente è quello di Alessandro Di Battista. Il deputato ha annunciato infatti che non siederà più in Parlamento per motivi familiari. Di Battista è diventato da poco papà e preferisce quindi occuparsi del suo bambino. Legittimo. Ma tra tre anni e mezzo, quando scadrà il mandato della Raggi, il pensiero del grillino più amato potrebbe cambiare e non sarebbe così strano vederlo in corsa per diventare sindaco di Roma.