Roma, sfiduciata la mini-sindaca: M5S perde il III Municipio

Roberta Capoccioni, presidente del III Municipio di Roma, è stata sfiduciata dopo un consiglio fiume che è durato più di sette ore. La donna del M5S, vicina alla candidata governatrice Roberta Lombardi, ha così perso il suo posto, mentre molti big della politica romana assistevano.

"Loro vanno a casa, noi restiamo qui dentro: sarò la delegata della sindaca Virginia Raggi fino alle prossime elezioni", ha accusato lei in chiusura, mentre dal Campidoglio confermavano la continuità amministrativa per il Municipio. Decadute mini-sindaca, consiglio e giunta, a rimanere è la Copoccioni, nominata come delegata.

"Vergogna", "traditori" le urle dei simpatizzanti ai quattro consiglieri che hanno lasciato il gruppo grillino, facendo perdere la maggioranza ai Cinque Stelle. "Vogliono governare l’Italia, il Lazio e intanto a Roma crollano sotto il peso delle proprie incapacità e contraddizioni - accusa intanto il Partito democratico - Da qui, dalla nostra città il monito all’Italia intera: fermiamoli!".