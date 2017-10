La fiducia al Rosatellum Bis a Montecitorio tra le contestazioni

Il governo incassa le prime fiducie sul Rosatellum bis tra le proteste in piazza e un'Aula pressoché vuota. In entrambi i casi sono stati poco oltre 300 i voti a favore: la fiducia è passata grazie ai sì di Pd, Ap e le altre forze che sostengono l'esecutivo. Non hanno invece partecipato al voto gli altri sottoscrittori del patto sulla legge elettorale, Forza Italia e Lega, che però daranno entrambe il via libera finale alla riforma, così come i verdiniani e i fittiani. Domani terzo ed ultimo voto di fiudcia, poi in serata il voto finale.

La giornata si sdoppia: da una parte le dichiarazioni di voto in un'Aula mai piena, idem per i banchi del governo - assenze, soprattutto quella del premier Paolo Gentiloni, stigmatizzate dalle opposizioni - con toni che non trascendono mai e in un clima tutto sommato tranquillo. Dall'altra le due piazze. Dove, invece, la temperatura si surriscalda e i toni salgono di livello. Ad aprire le "danze" sono i Cinque Stelle: già prima che inizino i lavori dell'Aula dalla piazza antistante Montecitorio si levano grida e cori contro il governo, accusato di fare come "Mussolini, che mise la fiducia sulla legge elettorale" . Nel mirino dei pentastellati finisce anche il capo dello Stato, Sergio Mattarella, "reo" di aver avallato la fiducia.

Anche la sinistra si scaglia duramente contro Pd e governo. Prima in Aula, poi in piazza. "Da oggi c'è una distanza incolmabile tra noi e il governo" , mette subito in chiaro Alfredo D'Attorre di Mdp. Che quindi lancia l'affondo: "La fiducia sulla legge elettorale rappresenta un'altra macchia indelebile sulla storia di questa legislatura, in cui il governo ha ripetutamente espropriato e umiliato quest'Aula. Oggi Gentiloni perde la faccia. E forse sappiamo chi è il mandante neppure troppo occulto di questa gravissima forzatura democratica. Forse l'interesse del segretario del suo partito, caro presidente del Consiglio, è anche farle perdere la faccia" .