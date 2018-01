Rousseau va di nuovo in tilt: parlamentarie prorogate

Anche stavolta il "sistema operativo" del Movimento Cinque Stelle rischia la figuraccia.

Oggi alle 12 scadeva infatti il termine per candidarsi come futuro parlamentare per la compagine grillina. Ma per presentare la propria disponibilità a far parte delle liste era necessario inviare una presentazione su Rousseau tra il 30 dicembre e il 3 gennaio. Peccato che - forse a causa dei troppi accessi simultanei nell'ultimo giorno utile di un periodo festivo - il sistema sia andato in tilt e sia stato difficile per gran parte della mattinata collegarsi alla pagina di candidatura.

Una situazione simile a quella registrata lo scorso settembre, quando gli iscritti erano stati chiamati a votare il nuovo "capo politico" e candidato premier. Anche allora i server non avevano retto gli accessi e Luigi Di Maio era stato eletto tra i veleni. Dopo le proteste della base, anche stavolta i Cinque Stelle hanno deciso di prorogare la scadenza: le candidature possono essere presentate fino alle 17.