Rubato wc d'oro dalla casa di Churchill

Magari il ladro era entrato in toilette solo per un «bisogno urgente», ma poi - accecato da quel wc tutto d'oro - si è fatto prendere la mano. Fino a scardinare il prezioso gabinetto e portandoselo via per ricordo.

Quando gli inservienti del museo hanno notato il pavimento bagnato (frutto della rottura delle tubature cui il bagno era regolarmente collegato) ormai la frittata era fatta: l'installazione artistica del nostro mitico Maurizio Cattelan era già sparita.

Nelle ore successive al furto (grazie alla visione dei video di sorveglianza) è stato arrestato un 66enne, ma dell'avanguardistico «cesso» (valore: un milione di euro), nessuna traccia.

Lo sappiamo, è una cronaca talmente assurda da apparire inventata. E invece è tutto vero. Il comunicato ufficiale diramato dalla direzione del Blenheim Palace di Woodstock, in Inghilterra - dove «l'opera d'arte» era al momento esposta (e funzionante) - parla chiaro: «America", il wc d'oro di 18 carati realizzato dall'artista italiano Maurizio Cattelan è stato rubato». Scotland Yard ha confermato - non senza un po' di comprensibile imbarazzo, considerato l'oggetto trafugato - il furto dell'«originale scultura». «America» è ora ricercata sull'intero territorio nazionale e pure all'estero. Chiunque avvisti un gabinetto d'oro è pregato di avvertire la polizia. L'opera era stata installata a Blenheim Palace, palazzo noto per aver dato i natali all'ex capo del governo britannico Winston Churchill. «L'opera d'arte non è stata recuperata, ma stiamo conducendo un'indagine approfondita per trovarla e consegnare i responsabili alla giustizia», ha dichiarato l'ispettore di polizia Jess Milne.

Secondo le prime indagini, per il colpo sarebbero stati utilizzati due veicoli. Il palazzo è rimasto chiuso per metà giornata. Il gabinetto d'oro è stato realizzato da Cattelan nel 2016 per il Guggenheim Museum di New York. E come avvenuto per la galleria statunitense, anche al Bleinham Palace era stato collegato al sistema idraulico, per essere messo a disposizione dei visitatori (per un massimo di tre minuti). L'ispettore Milne è desolato perché «il furto del wc ha provocato danni e allagamenti significativi».

«America» sarà sostituito con un orinatoio in ceramica? Duchamp ne sarebbe felice.