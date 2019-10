Russiagate, l’affondo di Giletti: "Attacchi a Salvini, silenzio su Conte"

In questi giorni, soprattutto dopo il servizio di Report, il dibattito politico in Italia si è incentrato sostanzialmente su Matteo Salvini e dei suoi presunti legami con la Russia.

E questo nonostante in audizione al Copasir per il cosiddetto “Russiagate” ci fosse il premier Giuseppe Conte. Lo stesso copione è andato in scena ieri sera nel programma Otto e Mezzo su La7 dove erano ospiti la senatrice del Pd Monica Cirinnà e Massimo Giletti.

L’esponente dem ha lanciato durissimi attacchi contro Salvini. In pratica, il leader della Lega è stato l’unico bersaglio della Cirinnà. Ciò, però non è piaciuto al conduttore di Non è l’Arena che ha risposto per la senatrice: "Con tutto il rispetto della Cirinnà - premette Giletti- parliamo di Salvini? Restiamo sul premier. Questo episodio dimostra ancora una volta la sovranità limitata dell'Italia nei confronti del nostro Paese”.