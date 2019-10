"Sa che l'Ue non fa favoritismi...". Il messaggio di Moscovici a Gualtieri

I giallorossi stanno cercando di mettere insieme i pezzi della manovra economica che dovrà essere approvata entro la fine dell'anno. A Bruxelles, per il momento, stanno tutti a guardare in attesa di capire i veri numeri della legge di Bilancio che i giallorossi riusciranno a partorire. Ma dalla Commissione europea il pressing è già iniziato. Dalle colonne di Repubblica il commissario uscente agli Affari economici, Pierre Moscovici, ha lanciato un avvertimento che suona come una minaccia allarmante: "Gualtieri sa che la Ue non farà favoritismi..." .

Anche ieri Moscovici ha sentito al telefono il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri. I contatti tra via XX Settembre e la Commissione europea sono continui. Per le valutazioni bisognerà aspettare il 15 ottobre. C'è tempo, insomma. Ma il braccio di ferro è già iniziato da tempo. "L'Italia è il Paese che ha goduto della maggiore flessibilità negli ultimi anni" , ha messo le mani avanti Moscovici secondo cui "i governanti italiani, compresi quelli del precedente esecutivo" , non si possono "lamentare del ruolo della Commissione, e sicuramente non di me in particolare" . La manovra economica, che i giallorossi stanno mettendo a punto in queste ore, vale 28 miliardi di euro. Di questi 14 miliardi sono di maggiore flessibilità concessa dall'Europa. L'Italia avrebbe dovuto fissare il deficit-Pil 2020 all'1,4%, contro il 2,2% strappato nella trattativa con Bruxelles. "In termini assoluti - spiegano fonti vicine al governo - vuol dire oltre 14 miliardi di flessibilità sui conti" . Il governo dovrà, dunque, trovare altri 14 miliardi e di conta di farlo con la lotta all'evasione fiscale. "Le risorse per il 2020 sono pari a quasi lo 0,8% del Pil" , si legge nel testo che la torta verrà suddivisa così: 7,2 miliardi (0,4% del Pil) dalla lotta all'evasione, compresa la "diffusione di strumenti di pagamento tracciabili" , 1,8 miliardi dalla spending review (0,1% del Pil), 1,7 miliardi (circa lo 0,1% del Pil). Il resto verrà da tagli ai sussidi e da altre misure fiscali.