Salvini: "Abbiamo bisogno di migranti? A Gentiloni serve un medico..."

Paolo Gentiloni nel suo intervento al Palazzo Ducale di Genova per il Festival di Limes sulla questione migranti è stato molto chiaro: "Per la demografia noi abbiamo bisogno di migranti nel nostro Paese. E' inutile far finta che non sia così, ne abbiamo bisogno a condizione che sia fatto in modo sicuro, organizzato, che non susciti problemi in Italia e senza morti nel Mediterraneo".Parole quelle del premier che di fatto hanno riaperto il dibattito sull'emergenza immigrazione e rimesso al centro dell'agenda politica le politiche per la gestione dei flussi migratori. L'intervento del premier non è stato gradito da Matteo Salvini che su Twitter riprendendo un passaggio del discorso del presidente del Consiglio ha commentato: "Chiamate un medico!". Un modo ironico e forte allo stesso tempo per ribadire la posizione del Carroccio sull'emergenza immigrazione.



"L’estate è tempo di sbarchi. Io voglio che nasca un governo solo se c’è il preciso impegno a rimandarli a casa loro perchè sono troppi", ha affermato il leader leghista ponendo al primo posto lo stop agli sbarchi nell'agenda del prossimo governo. E anche Forza Italia nella sua agenda mette tra le priorità risposte all'emergenza sbarchi come ha sottolineato il senatore Lucio Malan: "Noi di Forza Italia, pur sapendo che il momento è difficile e dunque gravoso guidare il paese, siamo pronti, insieme a tutto il centrodestra a lavorare per affrontare i problemi concreti degli italiani: lavoro, sicurezza, immigrazione, difesa degli interessi dell'Italia in Europa e nel mondo".