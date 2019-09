Salvini querela giornalista Rai "Gli farò rimangiare le parole su mia figlia"

Matteo Salvini ha deciso di querelare Fabio Sanfilippo, il caporedattore di Rai che lo aveva attaccato frontalmente con un post choc su Facebook, in cui tirava in ballo anche la figlia di sei anni dell’ex ministro dell’Interno. "Con la vita che ti eri abituato a fare tempo sei mesi ti spari nemico mio" , un estratto del messaggio del giornalista di Radio Uno, che nelle ultime righe della sua invettiva se l'era presa con la bambina: "Avrà tempo per riprendersi, basta farla seguire da persone qualificate" .

Ecco, il leader della Lega ha valutato e ha deciso: querelerà Sanfilippo. In occasione di un comizio di partito a Domodossola, l'ex titolare del Viminale contrattacca: "Quel fenomeno del giornalista ha detto che mi dovrei suicidare. Secondo lui uno che smette di fare il ministro si suicida perché – dice –avevo un tale tenore di vita che ora mi cambia il mondo: non capisce un c…Mettevo i jeans prima e li metto tuttora, mangiavo le costine prima e le mangio adesso, punto" .