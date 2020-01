Salvini archivia Di Maio e i 5S: "È tracollo, il governo è finito"

Matteo Salvini archivia in modo chiaro l'esecutivo giallorosso dopo l'annuncio di Luigi Di Maio che ha deciso di lasciare la carica di capo politico del Movimento. Il leader della Lega adesso vede all'orizzonte le urne. Le porte per le politiche si potrebbero spalancare già da lunedì con una eventuale sconfitta dei giallorossi alle regionali e con un Movimento completamente allo sbando. Salvini un minuto dopo la fine del discorso di Di Maio con cui ha chiuso la sua esperienza di leader 5S, ha immediatamente affermato: " Di Maio abbandona la guida dei 5 Stelle al tracollo, Zingaretti annuncia lo scioglimento del PD, Renzi litiga con tutti. Il governo è finito ". E proprio le forse di maggioranza in questi giorni sono apparse disorientate e prive di identità. Zingaretti ha infatti affermato di voler sciogliere il Pd subito dopo le Regionali e di vole fondare un nuovo soggetto politico. I Cinque Stelle, con la caduta del capo politico, faticheranno a lungo prima di ritrovare unità all'interno del Movimento. Due spine nel fianco di Conte che potrebbero diventare fatali con un risultato negativo alle Regionali di domenica. Il leader della Lega ha poi parlato anche del ruolo di Grillo e anche delle mosse dei Cinque Stelle dopo lo strappo dell'estate scorsa: " Non commento le scelte personali e i problemi degli altri partiti. E' Grillo che abbracciando il Pd ha tradito la voglia di cambiamento di milioni di italiani ".

Poi, parlando del suo tour per le Regionali, Salvini ha aggiunto: " Incontro quotidianamente in Calabria e in Emilia Romagna tantissimi elettori che hanno visto nei Cinquestelle una speranza di cambiamento - ha aggiunto - una volta che Grillo li ha portati a sinistra dal Pd, sono rimasti delusi e sceglieranno l'unico cambiamento rimasto che è la Lega ". Insomma per Salvini l'esperienza di governo dei giallorossi si può considerare chiusa. In effetti l'uscita di scena di Di Maio alza il velo su un Movimento che si sta preparando al peggio. La batosta che può arrivare il 26 gennaio potrebbe segnare il capolinea del governo e del Movimento spianando la strada al centrodestra verso il governo. I grillini avranno tempo e modo per curare le loro ferite. Ma con oggi si chiude una stagione che finora ha prodotto un solo risultato: il fallimento dell'esperienza pentastellata.