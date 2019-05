Salvini azzera la Mogherini: "Non ha fatto un c...o. Per quello non ve la ricordate"

"La Mogherini? Non ha fatto un c...o". È questo che ha detto Matteo Salvini durante l'ultimo comizio della sua campagna elettorale a Castel San Giovanni, nel Piacentino. Secondo il vicepremier, inoltre, nessuno si ricorda chi sia l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

"Chi sa qual è il commissario in Ue dell'Italia? Non è colpa vostra, la Mogherini non ha fatto un c...o. Si occupava di politica estera". E poi il leader leghista rincara la dose con una battura: "Forse andrà a 'Chi l'ha visto' - dice - Si è persa ogni traccia". E poi spiega che in futuro "il commissario europeo italiano lo sceglie la Lega e va a occuparsi di lavoro". E non poteva mancare una frecciatina all'ex premier dem: "Renzi invece di mandare un commissario europeo per l'agricoltura ha mandato una che si è girata il mondo in lungo e largo".