Salvini adesso avverte Macron: "Manderemo le navi ong in Francia"

Matteo Salvini ha le idee chiare. Dopo l'arresto della capitana di Sea Watch e soprattutto dopo il sequestro della nave, il titolare del Viminale manda un messaggio chiaro a tutta l'Europa che per ben due settimane ha voltato le spalle all'Italia lasciando che i migranti a bordo della nave umanitaria restassero a largo di Lampedusa salvo poi accusare il governo italiano di essere "disumano". Ora dal Viminale arriva la replica che coinvolge le principali cancellerie europee, inclusa quella francese di Macron che ha fatto il moralista giudicando le mosse del nostro governo: " La tattica è questa per creare l’incidente politico. Ma la linea della fermezza paga. Da oggi una destinazione diversa c’è: il governo francese si è espresso per l’apertura di tutti i porti, quindi daremo indicazioni per mandare quelle navi in Corsica o a Marsiglia ", ha affermato il vicepremier a La Verità. Poi il titolare del ministero degli Interni parla di quella sinistra che ha scelto di salire a bordo della Sea Watch e di difendere in modo chiaro e netto una ragazza tedesca che ha tentato di speronare una motovedetta della Gurdia di Finanza nel porto di Lampedusa: " Mi fa specie il comportamento di Graziano Delrio, già ministro dei Trasporti: dovrebbe sapere che uno dei tre “no” è stato dell’attuale ministro, Danilo Toninelli. Il comportamento dei parlamentari del Pd è inqualificabile, perfortuna lo è anche per i loro elettori che non li hanno mai visti andare fuori dalle fabbriche a protestare a favore degli operai italiani licenziat i".

In questa vicenda poi c'è anche un altro aspetto e riguarda la memoria. Buona parte della sinistra ha criticato fortemente il Viminale e il governo per aver tenuto a largo di Lampedusa la nave umanitaria. Il ministro della Lega è stato accusato di essere insensibile da più fronti. ma evidentemente a sinistra hanno la memoria corta, come ricorda lo stesso Salvini. Nel 1997 il governo Prodi ordinò lo speronamento di una imbarcazione albanese: 81 morti. " Allora tutti zitti perché era diritto di un Paese sovrano salvaguardare il proprio territorio ", afferma Salvini pungendo chi lo critica. Infine torna ancora sull'Europa. La partita dell'immigrazione si intreccia con quella economica e con i nuovi assetti di Bruxelles. La nuova Commissione potrebbe essere guidata dal socialista olandese Timmermans. Per Salvini si tratta di uno schiaffo al voto popolare del 26 maggio. Un altro fronte caldo sta per aprirsi...