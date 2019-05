Migranti, Salvini attacca: "Il barcone ora se lo prende Malta". ​E La Valletta interviene

C'era "l'ennesimo barcone che rischiava di entrare, sono intervenuti i maltesi". Matteo Salvini, intervenendo a Tribù, su SkyTg24, ha ringraziato la guardia costiera di Malta, che ha intercettato e salvato quasi un centinaio di persone ammassate su un barcone. "Ora c'è coordinamento", ha detto.

"Queste notizie sono il risultato di mesi di lavoro: in passato l'efficacia dei controlli, il coordinamento e la responsabilità dei singoli governi non erano così scontate, e tutti scaricavano i clandestini sull'Italia", aggiunge il vicepremier leghista che sottolinea come ora l'Italia sia "finalmente protagonista nel Mediterraneo e si fa rispettare: dopo il voto di domenica conterà ancora di più anche a Bruxelles". "Insieme a Malta (e non solo) riusciremo a difendere ancora meglio i confini dell'Europa", conclude Salvini.

Sempre durante il programma di Skytg24, il ministro dell'Interno ha spiegato che ci sono delle indagini in corso riguardo al contatto tra alcune Ong e gli scafisti. "La Procura ha documenti su contatti tra scafisti e ong. Ci sono contatti e indagini in corso".