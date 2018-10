Trento, Salvini: "Dopo vent'anni la sinistra va a casa"

Matteo Salvini interviene a Trento in chiusura di campagna elettorale, nella stessa città dove di recente è stata messa una bomba proprio contro la sede della Lega. " Domenica voi fate la storia, sono contento di essere partecipe del fatto che domenica il Trentino cambia la storia e finalmente dopo venti anni la sinistra va a casa ".

Il ministro dell'Interno carica i suoi in vista del voto di domenica per la presidenza della provincia autonoma: " Dimostreremo come l'autonomia potrà funzionare ancora meglio, gli ospedali e i punti nascita invece di chiuderli li apriamo. Vi chiedo domenica di scegliere in tanti il simbolo della Lega, innanzi tutto per i vostri interessi del Trentino, alla Provincia, e soprattutto chi sceglie la Lega sceglie un'idea chiara, i soldi e i contributi prima agli italiani, ai trentini, e poi al resto del mondo ".