Salvini: "Il centrodestra è finito, andremo al voto da soli"

Esiste ancora il centrodestra? "Così, no" , Matteo Salvini lo mette subito in chiaro. "Berlusconi, almeno in teoria, è mio alleato - tuona il leader del Carroccio in un'intervista alla Stampa - ma non è che aspettiamo Berlusconi per andare avanti" . Poi spiega: "Trump ha vinto parlando di dazi doganali, flat tax, stop all'immigrazione, lotta al terrorismo insieme con Putin. È il programma della Lega. Berlusconi parla di centro liberale, cattolico e moderato. In pratica, la Merkel. Io invece sto con Trump. E voglio votare subito" .

Allo stato attuale Salvini andrebbe al voto solo con Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni. "E con Fitto - aggiunge - e con tanti elettori di Forza Italia, che dopo aver letto Silvio Berlusconi non credo abbiano voglia di votare per un inciucio con il Pd" . "Io - continua il leader della Lega Nord nell'intervista al quotidiano torinese - sento tutti i giorni molti amministratori locali di Forza Italia. Non mi sembra che siano proprio entusiasti di riproporre oggi la ricetta del 1994" .