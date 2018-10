Salvini cita Mussolini. E la Moretti approva: "È una frase bellissima"

"È una frase bellissima", dice Alessandra Moretti. "Insomma", commenta sottovoce qualcuno in studio. E la gaffe è servita. Momento imbarazzante per la bella esponente Pd, un passato da parlamentare e oggi consigliera regionale del Veneto. Ospite di Giovanni Floris a Dimartedì, su La7, l'ex deputata dem si è vista chiedere di commentare la frase pronunciata da Matteo Salvini nel servizio andato in onda pochi istanti prima: "Chi si ferma è perduto". Una frase cult che risale addirittura alla Divina Commedia di Dante ma che, come molti sanno, è stata ripescata da Benito Mussolini durante un comizio a Genova nel 1938.

Tuttavia, è una frase che tutti sanno appartenere al vocabolario fascista. Tutti tranne la Moretti, autrice di una gaffe imperdonabile davanti a milioni di telespettatori (e qualche elettore di sinistra). Floris, nel chiederle di commentare l'espressione, l'ha ripetuta ironicamente chiedendo alla sua ospite che cosa ne pensasse. Ma la Moretti non ha colto il sarcasmo del giornalista, chiosando: "A me sembra che questo sia il governo degli annunci, proprio perché parte da una manovra assolutamente vaga e priva di numeri e di certezze". "Sì, ma l'ha sentito? - ha insistito Floris - Ha detto 'Chi si ferma è perduto'", come a dire "Cosa ne pensa dell'ennesima citazione mussoliniana di Salvini?". L'ex deputata dem non ha fatto una piega, anzi. "'Chi si ferma è perduto’ è una bellissima frase, però di fatto agli italiani non porta niente", ha detto la Moretti. Mentre in studio qualcuno si è lasciato scappare un "Insomma". Chissà cosa ne pensano gli elettori del Partito Democratico...