Salvini: "Città insicura" Ma Conte: "Miserabile"

«Questa città mi ha tolto tutto, sicurezza zero, vivo qui da 20 anni e pensare che un figlio esca di casa con la fidanzata per andare in un pub e non tornare più è inimmaginabile - si dispera la mamma di un amico di Luca Sacchi - Piazza Re di Roma non è un posto tranquillo. Dico sempre ai miei figli non rispondete a nessuno. In questa città non si può essere onesti, le cose non si possono dire, è meglio stare zitti».

Roma violenta. Un po' più, secondo Salvini, un po' meno, secondo Conte, pochissimo per i 5 Stelle. Sta di fatto che anche ieri la morte di un ragazzo di 24 anni è diventata motivo di scontro politico. Si è passati dalle condoglianze alla famiglia, alla polemica sul fronte sicurezza, ai tagli alle risorse.

«Oggi, commosso e addolorato, prego per Luca e sono vicino alla sua famiglia - dice il leader della Lega Matteo Salvini - Ma sono anche incredulo e sdegnato perché è inconcepibile quello che è accaduto. Da ex ministro dell'Interno fa ancora più male vedere tutta l'insicurezza della Capitale governata dai 5 stelle e i tagli disastrosi che Renzi, Conte e Zingaretti fanno al fondo per le forze dell'ordine».

«Se qualcuno si permette di fare speculazione in campagna elettorale su un episodio del genere, lo trovo miserabile - risponde a distanza il premier Giuseppe Conte - Quanto avvenuto a Roma è un episodio tragico, piangiamo la morte di un nostro concittadino di 24 anni. Ma bisogna avere contezza delle dimensioni del fenomeno: Roma, con una popolazione così numerosa e una presenza di turisti così incisivi, rimane complessivamente, se guardiamo agli indici di delittualità, una delle metropoli più sicure d'Europa. Da questo punto di vista non bisogna abbassare la soglia, ho parlato con Gabrielli, faranno di tutto per assicurare alla giustizia i responsabili di questo omicidio».

«Salvini ha perso la carica di ministro ma non l'abitudine a speculare sul dolore e a dire falsità - interviene il vice ministro dell'Interno Matteo Mauri - Non è accettabile raccontare balle sulle risorse messe da questo governo sulla Sicurezza. Non solo non abbiamo tagliato proprio niente al comparto. Ma abbiamo aggiunto centinaia di milioni nonostante le pesanti difficoltà finanziarie che abbiamo ereditato»

Di parere differente Giorgia Meloni, di Fratelli d'Italia: «Se non riusciamo a garantire sicurezza non saremo mai liberi, basta al buonismo. Cosa fare? Risorse per le Forze dell'Ordine, inasprimento delle pene per alcuni reati e quando sei condannato la galera te la devi fare». «Quella di Virginia Raggi e dei 5 Stelle sarà ricordata come la peggiore amministrazione che la città capitolina abbia mai avuto: dovrebbero solo andare a casa e liberare i romani dalla loro scandalosa incapacità», incalza Mariastella Gelmini, capogruppo di Fi alla Camera. Ma il sindaco si limita a esprimere la vicinanza della città ai genitori di Luca: «Questi criminali vanno arrestati e puniti severamente. Roma è vicina alla famiglia e agli amici della giovane vittima». TPa