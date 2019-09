Salvini: "Conte ha svenduto il nostro Paese: a Pontida l'Italia che vincerà"

"Ragazzi è uno spettacolo incredibile, questa è l'Italia che vincerà" . Salito sul palco sulle note dell'aria Nessun dorma e reso omaggio all'albero della vita, che ricorda i militanti leghisti morti, Matteo Salvini saluta il pratone di Pontida, gremito come non mai, e lancia l'avviso di sfratto al nuovo esecutivo giallorosso il cui futuro è già segnato. Serve solo "pazienza e determinazione" . "Presto torneremo noi al governo" , promette al suo popolo rivendicando quanto fatto fin qui, dall'alleanza con i Cinque Stelle alla crisi di governo di questa estate. "Questo è un giorno di festa perché l'odio e la paura non abitano a Pontida - scandisce - non cambierei la mia vita con un Conte e Di Maio qualunque" .