Salvini contro Coca Cola partner del gay pride: "È meglio l'olio italiano"

Salvini contro Coca Cola. Non è piaciuta al leader della Lega la sponsorizzazione da parte della multinazionale americana del gay pride di Milano. Tanto che dal palco di Pontida, dove oggi ha parlato alla folla leghista, ha stigmatizzato chi va a "sponsorizzare le giornate dell'Orgoglio solo per guadagnare qualche consumatore in più".

Ieri in un comunicato la Coca Cola aveva spiegato i motivi dell'adesione al corteo meneghino degli omosessuali. " L'uguaglianza e la diversità - aveva detto Annalisa Fabbri, direttore Marketing Coca-Cola Italia - sono estremamente importanti nel definire quello che siamo come brand e come azienda: Coca-Cola è il brand di tutti, in tutte le possibili diversità. Quella di oggi è stata una grande festa, uno dei nostri modi di celebrare l'Amore, il sentimento che più di ogni altro racchiude tutti i significati e le declinazioni di inclusione ".

Per celebrare il mese del Pride, Coca Cola aveva anche realizzato un'edizione speciale della lattina con la parola "Love". L'iniziativa non è stata apprezzata però da Salvini. Che ha ammesso ai propri sostenitori di preferire l'olio d'oliva alla bevanda frizzata perché è un prodotto italiano.