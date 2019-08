Il post choc dell'assessore Pd: Salvini diventa un puntaspilli

Ormai gli oppositori di Matteo Salvini non sanno più come dileggiarlo. L'ultima 'trovata' proviene dall'avvocato Elena Fiorini, un ex assessore Pd al Comune di Genova nella giunta di Marco Doria, che, sul suo profilo Facebook, ha pubblicato la foto di una bambolina voodoo che ha le fattezze del vicepremier leghista.

"Ho appena fatto un acquisto F-O-N-D-A-M-E-N-T-A-L-E! Li vendono a Lisbona eh, e si sono raccomandati di piantarci tanti spillini... E niente, a me mancava giusto un puntaspilli, manco a farlo apposta ", aveva commentato la Fiorini che, qualche ora dopo, è finita nel mirino dello stesso Salvini. Il leader della Lega ha, infatti, replicato, sempre tramite il social network di Mark Zuckerberg: "Ex assessore, sinistra e "democratica", del Comune di Genova dichiara al mondo che infilerà spilloni in un bambolotto con la mia faccia. Ormai sono arrivati ai riti voodoo!". A stretto giro è arrivata anche la contro-replica della Fiorini: "Sono stupita che un ministro dell'Intero non abbia di meglio da fare che richiamare l'attenzione sul post, tra l'altro non pubblico, di una privata cittadina" .