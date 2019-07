Salvini contro i rom: "È ora che inizino a pagare i servizi"

" Non capisco perché gli zingari debbano avere sempre tutto pagato. È ora che inizino anche loro a pagare per i servizi ". Lo ha affermato Matteo Salvini dal palco di un comizio a Ferrara, parlando del campo rom che, secondo le intenzioni della giunta Fabbri, sarà smantellato nei prossimi giorni.

Lunedì prossimo inizierà il censimento dei campi rom abusivi o regolari presenti su tutto il territorio italiano. Poi si procederà con gli sgomberi. " Dopo l'ennesimo episodio di violenza, l'ultimo si è verificato con un incendio doloso in zona ospedale a Lamezia Terme, lunedì scriverò a tutti i prefetti per avere un quadro dettagliato e aggiornato in tempo reale delle presenze nei campi abusivi o teoricamente 'regolari' per procedere, come da programma, a chiusure, sgomberi, allontanamento e ripristino della legalità ", aveva dichiarato ieri il vicempremier leghista dopo il rogo scoppiato in un accampamento.