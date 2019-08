Salvini contro l'inciucio: "Questo è un Monti bis…"

Matteo Salvini smaschera l'inciucio Movimento 5 Stelle-Partito Democratico. Il ministro dell'Interno è tornato a parlare e lo ha fatto con un video in diretta Facebook con il quale attacca la trattativa giallo-rossa.

"Più che un Conte-bis sembrerebbe un Monti-bis [...] Conte stava preparando da tempo questa operazione su consiglio della Merkel e di Macron. Queste due forze non vanno d'accordo su nulla tranne che nell'odio per Salvini e per la Lega. State perdendo giorni su giorni e non trovate accordo sui ministeri. Non sui progetti, ma sulle poltrone, sembra di essere tornati ai tempi della Prima Repubblica, ai tempi di De Mita e di Fanfani. Ognuno è libero di farlo, ma fate in fretta. Anche se sono certo che il presidente Mattarella non permetterà questo mercimonio" , l’affondo del leader della Lega.

Il responsabile del Viminale, a seguire, pungola il collega vicepremier: "A Luigi Di Maio, che si sarebbe detto interessato a fare il Ministro dell'Interno dopo di me dico: vai, fai. Ti darò qualche consiglio…" .

Ma nel filmato il numero uno del Carroccio tende la mano alla compagine pentastellata: "Sul taglio dei parlamentari ci sono, risparmiamo qualche decina di milioni di euro, va bene. Si può fare, è un segnale di serietà e di rispetto del contratto di governo, un'altra promessa agli italiani mantenuta. Ma poi bisogna preparare manovra economia che tagli le tasse a 10 milioni di lavoratori La Lega ha le idee chiare" . La porta, dunque, non è ancora chiusa.