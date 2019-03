Salvini in diretta su Fb, ma dietro la testa spunta una mano con uno slogan

La diretta Facebook di Matteo Salvini ha rivelato una sorpresa. Il ministro dell'Interno non sembra essersene accorto, ma i social sì. E si sono scatenati per quella "manina" apparsa dietro la testa del leader della Lega per inviare un messaggio certo non vicino alle politiche migratorie del ministro. "Welcome refugees", si legge sul palmo della mano apparsa dietro la testa di Salvini. Firmato: Arci.

Il messaggio pro-immigrazione è stato "trasmesso" durante la diretta Facebook che il titolare del Viminale ha realizzato nei giorni scorsi da Lauria, la cittadina in provincia di Potenza dove è andato in vista delle elezioni regionali di settimana prossima.