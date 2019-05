Salvini e la battuta su Mauro Corona: "Nel suo paese la Lega al 55%, ora festeggio con del vino dall'amica Berlinguer"

"A Erto, nel paese di Mauro Corona, la Lega arriva al 55,3%, quindi conto di festeggiare con un bicchiere di rosso dall'amica Bianca Berlinguer il prima possibile…" , Matteo Salvini scherza così sullo scrittore, ospite fisso (o quasi) di Cartabianca.

Il leader del Carroccio si è concesso lo battuta in occasione della conferenza stampa all'indomani del suo trionfo alle elezioni europee, che hanno visto la compagine leghista aggiudicarsi 9.153.638 di voti, pari al 34,33%, staccando di oltre tre milioni di voti il Partito Democratico (che è arrivato al 22,69%) e doppiando il Movimento 5 Stelle, crollato al 17,07% dei consensi.