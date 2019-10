Salvini e l'ulivo più antico dell'Umbria: "Questo è il bello dell'Italia"

Matteo Salvini in stile Alberto Angela. L'ex ministro dell'Interno sui propri profili social ha pubblicato un video mentre racconta la storia dell'ulivo di Sant'Emiliano, il più antico dell'Umbria. " Direte voi: 'Da dove spunta questo qua?'. È storia. L'ulivo più antico dell'Umbria. 1700 anni di storia, per la tradizione l'ulivo di Sant'Emiliano. Siamo a Bovara, frazione di Trevi, terra di un olio stupendo ", ha esordito entrando in scena dai tronchi.

"Il bello dell'Italia"

Il leader della Lega ha poi proseguito svelando altri particolari interessanti: " Secondo la tradizione qui fu legato e decapitato il Santo patrono di queste terre ". Ha poi proseguito anticipando le possibili immancabili polemiche: " Ora ci sarà qualche sinistro che farà qualche battuta ironica, però cultura, tradizione, profumo, respiro e... abbraccio al bello dell'Umbria e al bello dell'Italia ".