Salvini: "Il fascismo è un'idea morta. Populista? Un complimento"

" Siamo nel 2019, il fascismo e il comunismo sono morti da anni ". Lo ripete più volte Matteo Salvini, incalzato dalle domande dei giornalisti del settimanale francese Le Point. " Sono fenomeni da studiare, ma nessuno dei due tornerà. Detto questo, citare D'Annunzio o affermare che alcune zone di Roma, come l'EUR, sono eredità di questo periodo, non vuol dire essere fascisti ".

Nel lungo colloquio con i giornalisti francesi, Salvini parla di Europa (" Sono determinato a cambiare le regole europee, senza distruggere nulla ") e ripercorre la crisi di governo e la nascita del nuovo esecutivo giallorosso. " Discutono quotidianamente su quasi ogni argomento - afferma parlando di Pd e 5S -, il che mi fa pensare che non saranno in grado di continuare a governare per molto tempo. Come Lega stiamo lavorando alla costruzione del prossimo governo ". Così l'ex ministro degli Interni si dice pronto a governare di nuovo e non teme alcun avversario.

" In Francia lei è classificato all'estrema destra. Come si definirebbe politicamente? ", chiedono. " Credo che le etichette di sinistra, destra, fascista e comunista siano superate. Mi definisco italiano, né di destra né di sinistra ". E sulla definizione di populista dice: " È un complimento. Significa essere vicini alle persone ".