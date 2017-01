Salvini: "L'euro è una moneta finita. Il futuro dell'Italia è senza"

Matteo Salvini rilancia la battaglia della Lega Nord per un superamento della moneta unica. Presentando un convegno e un pamphlet dal titolo Oltre l'euro, per tornare grandi, il segretario federale della Lega Nord ha chiarito che un "rapporto eventuale o presunto con Berlusconi non passa attraverso alchimie o listoni" , ma attraverso la condivisione da parte di Forza Italia del piano leghista di uscita dall'euro.

Salvini ha presentato il convegno, organizzato dal gruppo degli euroscettici Enf (Europa delle nazioni e della libertà) e che è anche il nome di un libretto informativo con la prefazione dell'economista Alberto Bagnai. "Non ci alleeremo con nessuno che sostiene questa folle Unione europea - ha chiarito Salvini - l'euro è stato uno dei più grandi crimini economico e sociali compiuti davanti all'umanità" . Secondo il leader del Carroccio quella portata avanti dagli euroscettici è "una campagna di verità". "Chi nega che l'uscita dall'euro sia necessaria - ha, poi, attaccato - è ingenuo, prezzolato o in malafede e noi non ci alleiamo con chi è ingenuo, prezzolato o in malafede" . In conferenza stampa con il responsabile economico Claudio Borghi Aquilini e l'europarlamentare Marco Zanni, ex Cinque Stelle da poco confluito nel gruppo Enf, Salvini ha auspicato, quindi, è che "su questo tutto il Parlamento si unisca" .