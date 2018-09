Salvini ora lancia "scuole sicure" "Finita la pacchia per spacciatori"

Il ministro degli Interni, Matteo Salvini, lancia il piano "scuole sicure". Una stretta sui controlli davanti agli istituti scolastici per carecare di arginare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti. È lo stesso ministro ad annunciarlo su Twitter: "«Fra poco riaprono le scuole dei nostri figli, sto lavorando perchè per gli spacciatori di morte finisca la pacchia. Con Scuole Sicure, diverse città italiane avranno a disposizione 2,5 milioni di euro per incrementare i controlli". Il piano straordinario del Viminale verrà messo a punto nella principali città italiane: Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Catania, Venezia, Verona, Messina, Padova e Trieste.

A queste città verrà destinato un fondo extra da 2,5 milioni di euro che servirà ad incrementare i controlli davanti a i cancelli delle scuole. Le amministrazioni Comunali potranno anche assumere agenti della polizia municipale anche a tempo determinato e installare nuovi impianti per la videosorveglianza. I fondi verranno destinati ai Comuni anche in base al numero di abitanti. Dopo il piano sgomberi contro le occupazioni abusive, il Viminale prepara la strategia contro gli spacciatori. Due mosse per ripristinare la sicurezza e la legalità.