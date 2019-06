Ora Salvini avvisa Conte: "La procedura va evitata ma non ad ogni costo"

" Evitare la procedura d'infrazione è l'obiettivo, spero, di tutti, ma non a ogni costo ". Lo ha affermato il ministro dell'Interno Matteo Salvini. Un'eventuale azione di Bruxelles, ha continuato, " sarebbe, evidentemente, un attacco politico basato su un'antipatia politica e non sui numeri ".

Scongiurare la procedura quindi, ma non a qualsiasi condizione. E su questo è d'accordo anche il premier Giuseppe Conte. ll presidente del Consiglio ha infatti sottolineato che nel corso della trattativa con l'Europa, l'Italia non intende assecondare a priori le condizioni di Bruxelles. " Non ho mai avuto l'atteggiamento di chi ha il cappello in mano. Io il cappello non lo porto, non lo porto nemmeno a Bruxelles ", ha affermato Conte.

Nessun patto con l'Europa, come spiega Repubblica, che minacci all'apertura di una procedura per deficit eccessivo. " Non permetteremo che a Bruxelles qualcuno impedisca la crescita del Paese ", ha detto Salvini rimarcando che " non ci sarà alcuna manovra correttiva ".

Legge di Bilancio

Il ministro dell'Interno ha anche auspicato un anticipo sulla tabella di marcia per l'approvazione della Legge di Bilancio. " È chiaro - ha dichiarato - che è un momento difficile ma anche un momento storico. Più siamo a ragionarci e meglio è. Io farei la manovra il prima possibile, la farei entro la fine dell'estate e no, poi non voglio andare a votare, lasciamo tranquilla la gente ".