Salvini riceve in regalo la maglia del Cesena ma la società si dissocia

Matteo Salvini riceve in regalo la maglia del Cesena e scoppia la polemica in città. Tutto nasce in Piazza Almerici, teatro di un comizio elettorale della coalizione di centrodestra, impegnata nel ballottaggio contro il centrosinistra per eleggere il nuovo sindaco. Sul palco ha fatto capolino anche il ministro dell'Interno, che è stato omaggiato da Jacopo Morrone, leghista e sottosegretario alla Giustizia, della divisa ufficiale dei "Cavallucci marini".

La cosa, però, non è piaciuta a tutti i cittadini-tifosi. Anzi. E in città, infatti, è scoppiato il caso.

Il candidato primo cittadino della coalizione di centrodestra, Andrea Rossi, si è sentito in dovere di intervenire, gettando acqua sul fuoco: "Mi voglio scusare con i veri tifosi che si sono sentiti offesi dal gesto del sottosegretario alla giustizia Morrone che, ieri durante la visita in città di Matteo Salvini, ha donato al Ministro dell'Interno la maglia del nostro Cesena Calcio" .

E nella contesta si è inserita la società calcistica stessa, che ha diramato una nota ufficiale, pubblicandola sul proprio sito. Nel comunicato, il Cesena si dissocia completamente, invitando gli esponenti politici locali e nazionali a non fare uso dei simboli sportivi, strumentalizzandoli a fini elettorali.