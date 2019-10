Salvini risponde a Conte: "È nervoso e disperato"

C'è soprattutto Matteo Salvini tra gli obiettivi di Giuseppe Conte nella sua conferenza stampa dopo l'audizione al Copasir. Il premier ha accusato il suo ex ministro dell'Interno di "pontificare" sul Russiagate e sui presunti legami tra intelligence italiana, Conte e amministrazione americana, ma di dover chiarire ancora la vicende che vede coinvolto il leader della Lega, Gianluca Savoini e gli ormai famigerati incontri al Metropol di Mosca.

La replica di Salvini, che arriva ai microfoni di Zapping, è estremamente dura. Il leader della Lega, fresco di manifestazione a Roma, ha risposto al presidente del Consiglio accusandolo di essere "nervoso e disperato", ribadendo la sua estraneità alle accuse sui presunti incontro nell'hotel di Mosca. " È tutto alla luce del sole. C'è un'inchiesta un atto dalla quale non è emerso nulla ". E su questo punto, il leader del Carroccio insiste: " C'è un'inchiesta in corso: se qualcuno ha fatto cose poco serie verrà dimostrato. Io vado a Mosca, come a Washington, per difendere le aziende italiane ". E ha confermato di non essere mai andato al Metropol.

Su Giuseppe Conte, invece, il giudizio è durissimo. Il duello iniziato nell'aula del Senato, quando Conte parlò ai parlamentari riguardo alla fine del governo M5s-Lega, evidentemente non è ami finito. E Salvini, ancora una volta vittima del j'accuse del premier, rincara la dose. " È fra il nervoso e il disperato perché ha promesso mari e monti e gli italiani e hanno capito che è stato un bluff ". "Quello che mi preoccupa di Conte non sono le sue parole al vento - spiega Salvini a Radi Rai Uno - ma una manovra economica che rischia di essere un disastro ".